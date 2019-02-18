Ученые в Карелии исследуют древние поселения, обнаруженные на берегу Белого моря

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 февраля. /ТАСС/. Ученые изучат обнаруженные на берегу карельского Белого моря древние поселения. На работы получен грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщила в понедельник ТАСС руководитель проекта, археолог Карельского научного центра РАН Надежда Лобанова.

"В течение трех лет мы будем обследовать карельский берег Белого моря. С нами будут участвовать специалисты Института геологии Карельского и Кольского научных центров РАН. Будем определять площадь древних поселений, устанавливать их возраст. Такая работа пройдет впервые", - сказала Лобанова.

По ее словам, геологи с апреля планируют провести бурение донных отложений вблизи реки Кереть в районе Чупинского залива Белого моря и деревни Усть-Кереть, чтобы в дальнейшем получить данные о возрасте древних поселений. Также исследования геологов помогут установить каким был климат, какие растения росли в этом районе и как изменялась природная среда.

На карельском берегу Белого моря, отметила археолог, находятся 113 древних жилищ, в настоящее время исследовано лишь одно. Так, летом 2014 года на одном месте было найдено порядка 50 полуземлянок времен раннего металла. Ученые обнаружили каменный очаг, керамику и хорошо отшлифованный наконечник стрелы. Поселению около пяти тысяч лет.

"Мы изучали полуразрушенные памятники, но это мало что дало. Нам не удалось собрать костных материалов, угля на анализ. Скорее всего это были зимние жилища [для охоты] на морских животных. Это предположение также предстоит проверить в ходе комплексных работ", - отметила Лобанова.