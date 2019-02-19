AP: умер автор термина "глобальное потепление" Уоллес Брокер

ТАСС, 19 февраля. Геолог и климатолог Уоллес Брокер, который считается автором термина "глобальное потепление" (global warming), умер в Нью-Йорке на 88-м году жизни. Об этом со ссылкой на представителя Колумбийского университета сообщило агентство Associated Press.

По его данным, ученый умер в понедельник в одной из городских больниц.

Брокер родился 29 ноября 1931 года в Чикаго (штат Иллинойс). Он окончил Колумбийский университет и остался преподавать там на кафедре геологии и окружающей среды. За свою жизнь Брокер написал более 500 статей и 14 книг.

Ученого называют автором и популяризатором термина "глобальное потепление", которое впоследствии он сам же критиковал. В 1975 году Брокер впервые использовал этот термин в своей статье для американского научного журнала Science, назвав так последствия воздействия человека на климат.