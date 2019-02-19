Кольский научный центр разработал способ очистки ядерных отходов новыми наноматериалами

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Ученые Кольского научного центра (КНЦ) РАН разработали технологию очистки жидких радиоактивных отходов с помощью созданных в центре наноматериалов. Как сообщил во вторник ТАСС член-корреспондент РАН, заместитель руководителя по науке Центра наноматериаловедения КНЦ РАН Анатолий Виноградов, полученные наноматериалы - это аналоги природных минералов, обладающих уникальными свойствами.

"Наиболее важными являются работы по разработке технологии синтетических титаносиликатов, аналогов Кольских минералов из групп иванюкита и линтисита. Данные материалы, используемые в качестве сорбентов, очень эффективны для переработки накопленных жидких радиоактивных отходов", - сказал ученый. Начало этой работе было положено благодаря исследованиям Кольской школы кристаллографии и минералогии, возглавляемой главой Кольского научного центра. Только в 2018 году сотрудниками этой школы в разных странах мира было открыто 18 новых редких минералов, всего же таких находок за последние годы - более полусотни.

Ряд минералов, открытых в последние годы, обладает уникальными свойствами функциональных материалов, необходимых для передовых отраслей промышленности. "Используя опыт природные аналоги, нашим ученым удалось получить аналоги природных минералов из доступного сырья региона и техногенных отходов", - сказал Виноградов.

Наиболее интересные из созданных материалов - сорбенты, содержащие радионуклиды. Они способны "забирать" радиоактивные вещества из отходов, при этом их дальнейшее хранение не представляет угрозы для экологии. При нагревании сорбенты превращаются в керамические материалы, устойчивые к воздействию водных сред, кислот, щелочей, высоких температур.

"Такая керамика не разрушается в природной среде в течение тысячелетий, так как она состоит из аналогов природных трудноразлагаемых минералов, таких как рутил, пирохлор, голландит и другие. Испытания, выполненные на объектах РосРАО, подтвердили эффективность и перспективность новых сорбентов", - сказал представитель КНЦ.

Главной задачей на ближайшее время ученые ставят опытное производство сорбентов. Установку для этого ученые создают совместно с Кольской ГМК и комбинатом "Апатит", ее пуск намечен уже в текущем году. "Это позволит начать масштабные испытания новых материалов на разных объектах для очистки радиоактивных отходов, производственных стоков от тяжелых цветных металлов и в других областях", - сообщил Виноградов.