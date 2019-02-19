Напечатанный в Троицке на 3D-принтере протез успешно заменил лапу собаке

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты нанотехнологического центр "ТехноСпарк" напечатали на 3D-принтере первый в России остеоинтегрируемый (в дальнейшем срастающийся с костью) протез лапы собаки, и успешно пересадили его животному. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано".

"В "ТехноСпарке" (Троицк), входящем в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано", изготовили первый остеоинтегрируемый протез лапы собаки. Первое в России остеоинтегрируемое протезирование задней конечности у собаки было успешно проведено в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Имплант был разработан индивидуально на основании запатентованной технологии протезирования SerGoFIX для дворняги по кличке Шанс. Животное, которому примерно семь лет, поступило в новосибирскую клинику "Бэст" после ампутации задней конечности из-за травмы, полученной в ДТП. Сам эндопротез был напечатан на 3D-принтере в "ТехноСпарке", и передан врачам в Новосибирск.

Через два месяца после операции, как отмечается в сообщении, произошло сращивание вживленного титанового протеза с костью и кожей, то есть остеоинтеграция имплантата: костная ткань обновилась и вросла в поверхность протеза, что обеспечило надежную фиксацию протеза. А собака смогла пользоваться новой лапой для передвижения.

"ТехноСпарк" был основан в 2012 году в результате партнерства частных предпринимателей Троицка и Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано". Глобальная цель "ТехноСпарка" - создание действующих технологических бизнесов, производящих конкурентные инновационные продукты.