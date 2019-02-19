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Арктика сегодня

Кольский научный центр разработал способ очистки ядерных отходов новыми наноматериалами

Новые наноматериалы способны "забирать" радиоактивные вещества из отходов, при этом их дальнейшее хранение не представляет угрозы для экологии

МУРМАНСК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Ученые Кольского научного центра (КНЦ) РАН разработали технологию очистки жидких радиоактивных отходов с помощью созданных в центре наноматериалов. Как сообщил во вторник ТАСС член-корреспондент РАН, заместитель руководителя по науке Центра наноматериаловедения КНЦ РАН Анатолий Виноградов, полученные наноматериалы - это аналоги природных минералов, обладающих уникальными свойствами.

"Наиболее важными являются работы по разработке технологии синтетических титаносиликатов, аналогов Кольских минералов из групп иванюкита и линтисита. Данные материалы, используемые в качестве сорбентов, очень эффективны для переработки накопленных жидких радиоактивных отходов", - сказал ученый. Начало этой работе было положено благодаря исследованиям Кольской школы кристаллографии и минералогии, возглавляемой главой Кольского научного центра. Только в 2018 году сотрудниками этой школы в разных странах мира было открыто 18 новых редких минералов, всего же таких находок за последние годы - более полусотни.

Ряд минералов, открытых в последние годы, обладает уникальными свойствами функциональных материалов, необходимых для передовых отраслей промышленности. "Используя опыт, нашим ученым удалось получить аналоги природных минералов из доступного сырья региона и техногенных отходов", - сказал Виноградов.

Наиболее интересные из созданных материалов - сорбенты, содержащие радионуклиды. Они способны "забирать" радиоактивные вещества из отходов, при этом их дальнейшее хранение не представляет угрозы для экологии. При нагревании сорбенты превращаются в керамические материалы, устойчивые к воздействию водных сред, кислот, щелочей, высоких температур.

"Такая керамика не разрушается в природной среде в течение тысячелетий, так как она состоит из аналогов природных трудноразлагаемых минералов, таких как рутил, пирохлор, голландит и другие. Испытания, выполненные на объектах РосРАО, подтвердили эффективность и перспективность новых сорбентов", - сказал представитель КНЦ.

Главной задачей на ближайшее время ученые ставят опытное производство сорбентов. Установку для этого ученые создают совместно с Кольской ГМК и комбинатом "Апатит", ее пуск намечен уже в текущем году. "Это позволит начать масштабные испытания новых материалов на разных объектах для очистки радиоактивных отходов, производственных стоков от тяжелых цветных металлов и в других областях", - сообщил Виноградов.

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