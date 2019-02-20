Компания i20 создаст цифрового ассистента для ведения эффективных переговоров

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Компания направления "Нейронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) - i20 - разрабатывает платформу для цифровой трансформации коммуникаций "Умная переговорная". Система повысит эффективность переговоров и производственных совещаний, сообщил ТАСС основатель группы компаний i20 Александр Воинов.

"Мы нашли информацию аналитических агентств, что в мире потери компаний и госструктур от неэффективных производственных совещаний оцениваются в $800 млрд ежегодно. Проблема не только осознана, но и посчитана, люди из разных отделов и компаний, обладатели разных менталитетов и взглядов не могут понять друг друга и договориться, чтобы эффективно работать вместе. И это происходит не потому, что люди плохие, просто у нас нет хороших инструментов, например, инструментов для борьбы со 100 видами когнитивных искажений, которым подвержен ум даже самых лучших из нас. Так вот сегодня технологии достигли такого уровня, что мы можем из происходящего в комнате и компании достать и вербализовать такое количество информации, чтобы помочь участникам коммуникации сделать ее эффективнее", - пояснил Воинов.

В качестве продукта для компаний изобретение будет представлять собой программное обеспечение, подключенное к оборудованию переговорной комнаты. "Умная переговорная" сможет прогнозировать результаты деловых встреч и подсказывать модераторам, кто из участников обсуждения будет нуждаться в дополнительной информации о теме, а кто не нужен на совещании вовсе - из-за ограниченного набора компетенций и низкой мотивации. Часть анализа программа сможет выполнять в режиме реального времени, позволяя ответственному за ход встречи специалисту вовремя корректировать работу команды.

В основе разработки - мультимодальный протокол, в который заносятся как данные о конкретной встрече, включающие содержание диалогов, интонации участников коммуникации, пульс, уровень мозговой активности (с помощью сенсоров), так и всю историю работы сотрудника в компании (почтовая переписка, характеристика, компетенции и др.). Чем больше данных будет накапливать машинный интеллект, тем точнее будут рекомендации, которые составит система.

Авторы уже завершили работу над созданием опытного образца "Умной переговорной" в рамках реализации гранта Национальной технологической инициативы и планируют выпустить на рынок упрощенную версию продукта для онлайн-переговоров и образовательной коммуникации в 2019 году.

Нейронет является одним из направлений реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) - долгосрочной государственной программы, направленной на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 году.