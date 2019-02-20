Путин: Россия должна войти в число лидеров в области генетики и информационных технологий

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия к 2025 году должна войти в число мировых лидеров в области генетики и информационных систем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию.

"Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже подписан указ о генетических исследованиях, такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта. В середине следующего десятилетия мы должны войти в число лидеров по этим научно-технологическим направлениям. Которые, безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России", - сказал он.