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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Путин: Россия должна войти в число лидеров в области генетики и информационных технологий

Президент отметил, что научно-технологические направления будут определять будущее всего мира

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия к 2025 году должна войти в число мировых лидеров в области генетики и информационных систем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию.

"Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже подписан указ о генетических исследованиях, такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта. В середине следующего десятилетия мы должны войти в число лидеров по этим научно-технологическим направлениям. Которые, безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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