Два российских модуля запустят к МКС на год позже

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия запустит универсальный узловой и энергетический модули к Международной космической станции (МКС) в 2022 году, а не в 2021, как предполагалось ранее. Об этом заявил руководитель АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов в интервью индийскому изданию Geospatial World.

"Ожидаемое расширение российского сегмента МКС (многофункциональный лабораторный модуль будет добавлен в 2020 году, а универсальный узловой и энергетический модули в 2022) приведет к расширению свободного внутреннего пространства, чтобы привлечь туристов, позволит расширить место для экспериментов, проводимых на космической станции и увеличить их количество", - сказал Дмитрий Лоскутов.

В апреле 2018 года Роскосмос сообщал, что запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на Международную космическую станцию был запланирован на 2019 год, а еще два модуля, универсальный узловой и энергетический, планировалось запустить к МКС до 2021 года.

В январе в интервью РБК глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск МЛМ "Наука" запланирован на начало 2020 года.