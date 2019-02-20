В РАН назвали развитие РФ на базе научных центров одной из важнейших тем послания Путина

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Развитие российской экономики на основе передовых научно-технологических достижений в оборонной области, предложения по решению острых социальных вопросов и развитие регионов на основе научно-образовательных центров являются одними из важнейших тем послания президента России Федеральному собранию. Такое мнение выразил в среду ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"На меня лично произвели сильное впечатление слова президента о том, что в российской истории научно-технологические успехи в оборонной области становились двигателем внутриэкономического развития и социальной сферы. Президент говорил и об атомном проекте, и о космическом, и о ракетном. Прозвучала мысль, что научно-технологические успехи в оборонной области, достигнутые сегодня трудами наших ученых, могут быть использованы для гражданской экономики. Это очень важно", - сказал Сергеев.

По его словам, актуальным является и решение обозначенных Путиным задач в социальной сфере, в том числе в образовании. "Очень важным моментом является то, что послание было нацелено на социальные проблемы, в том числе был затронут вопрос развития образования, прежде всего школьного. Очень важно, чтобы мы это действительно не упустили, потому что наша начальная и средняя школа являются основным источником человеческого капитала", - сказал Сергеев.

Он также отметил, что для развития регионов с помощью научно-образовательных центров (НОЦ) надо объединить усилия науки, бизнеса и образования. "В регионах должны формироваться условия для высокотехнологичной работы. Это можно сделать только совместными усилиями представителей науки, бизнеса и образования. Из регионов не должны уезжать высококвалифицированные кадры, для их удержания необходимо создавать привлекательные рабочие места", - сказал глава РАН.

Национальный космический центр

Кроме того, Сергеев назвал важным в послании призыв к правительству и Роскосмосу создать национальный космический центр и активно развивать системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). "Применительно к ДЗЗ стоит говорить о создании суперсовременной карты Земли с высоким пространственно-временным разрешением. Такая система может дать колоссальный экономический эффект. Мы в РАН обсуждаем эту задачу, и нам кажется, что такая система может стать одним из драйверов экономического роста", - пояснил глава РАН.

Глава РАН считает актуальным и обозначенный в послании акцент на развитие сельского хозяйства и его превращение в драйвер российской экономики. "Академия наук активно работает в этом направлении, мы разрабатываем программы развития сельского хозяйства", - добавил он.

Сергеев также подчеркнул, что формируемые в стране центры геномных исследований и программы исследования мозга, а также проводимые российскими учеными работы в области искусственного интеллекта могут закрепить мировое лидерство России в этих научных направлениях.

"Конечно, РАН детально проработает все вопросы, которые были отражены в послании президента России", - заключил он.