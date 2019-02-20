В Иннополисе создают робота-сварщика

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 20 февраля. /ТАСС/. Центр компетенций по робототехнике и мехатронике Университета Иннополис разработал тросового робота, который будет использоваться для сварки металлических деталей в кораблестроении. Об этом ТАСС сообщил директор университета Кирилл Семенихин.

Собеседник агентства отметил, что тросовые роботы используется для съемки матчей на футбольных и хоккейных аренах. При этом погрешность в их работе составляет примерно полметра.

"Есть тросовый робот, который мы планируем использовать для кораблестроения и сварки. <...> Мы хотим погрешность свести до 20 мм. Этот проект уже реализуется. Он будет использоваться для сварки и покраски деталей корабля", - сказал Семенихин, отметив, что робот сейчас проходит опытные испытания.

По словам Семенихина, сейчас шов корабля сваривается вручную и по частям. Робот, разработанный специалистами университета, "будет целиком делать шов вдоль всего борта, и он будет, соответственно, идеальным". Разработка робота идёт при партнёрстве с Зеленодольским судостроительным заводом имени Горького.

Центр компетенций по робототехнике и мехатронике, где, в частности, будут разрабатывать модели беспилотных автомобилей, электромобилей и роботов, был открыт в Университете Иннополис в 2018 году. В консорциум центра под руководством Университета Иннополис вошли 16 ведущих вузов страны, пять прикладных академических институтов, семь иностранных партнеров из Франции, Китая, Дании, Швеции, Германии и Норвегии и 16 индустриальных партнеров. Среди них - МФТИ, ИТМО, ВШЭ, ДВФУ, ИППИ РАН, ИМАШ РАН, "Газпром", "Аэрофлот", "Сбербанк", IMT Atlantique (Франция) и Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай).

Университет Иннополис - российский вуз, расположенный в Татарстане и построенный по международным стандартам, специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий. Иннополис - город в России, расположенный в Республике Татарстан, был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 году постановлением правительства РФ здесь была создана особая экономическая зона. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития, власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.