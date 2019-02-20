Котюков: Россия обладает высочайшим мировым научным авторитетом в области мегасайенс

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские ученые обладают высочайшим международным авторитетом в области исследования физики высоких энергий и поэтому принимают участие в создании и работе ведущих мировых научных установок класса мегасайенс в этой сфере. Об этом заявил ТАСС в среду глава Министерства высшего образования и науки РФ Михаил Котюков.

"Российская наука имеет большой авторитет и традиции в области физики высоких энергий, что позволяет ей, учитывая имеющийся научно-технический потенциал, принимать активное участие в создании, эксплуатации и модернизации исследовательских установок класса мегасайенс", - сказал он.

Мегасайенс с участием России

Министр напомнил, что Россия участвует в проектах Большого адронного коллайдера (БАК), Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL), строительства Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов (ФАИР), строительства Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), Европейского источника синхротронного излучения (ESRF).

"Кроме того, отечественные специалисты имеют опыт создания оборудования для современных синхротронных источников", - добавил он.

По словам Котюкова, колоссальный опыт и компетенции отечественных ученых позволяют строить уже на территории России самые передовые исследовательские установки класса мегасайенс, среди которых Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине и Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA в Дубне.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, которое состоялось 20 февраля, сообщил, что в Ленинградской области состоялся запуск уникальной научной установки класса мегасайенс - реактора ПИК, который позволит проводить уникальные исследования в области физики, биологии, химии, поможет разрабатывать новые лекарства, средства диагностики, новые материалы.

Мегасайенс для прорыва

Глава Минобрнауки считает, что создание в стране сетевой синхротронной научно-исследовательской инфраструктуры в регионах с высокой концентрацией научного потенциала, "позволит получать научные результаты мирового уровня и разрабатывать самые передовые технологии".

"Создаваемые установки (мегасайенс - прим. ТАСС) являются не просто объектами научной инфраструктуры, а точками глобального сотрудничества и объединения интеллектуальных и, конечно, финансовых усилий, так как в проектах планируется участие иностранных партнеров. Научно-исследовательская инфраструктура с развитым комплексом современных уникальных установок типа мегасайенс, станет интеллектуальным магнитом для научного и инженерного сообщества со всего мира, молодых перспективных исследователей", - сказал министр.