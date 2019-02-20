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СМИ: в Австралии из-за изменения климата вымерла рифовая крыса

Специалисты с 2014 года не смогли обнаружить ни одной особи этого вида

Правительство Австралии официально признало рифовую мозаичнохвостую крысу (Melomys rubicola) исчезнувшим из природы млекопитающим.

Ее статус с "под угрозой исчезновения" изменился на "вымершую".

Как сообщает издание The Sydney Morning Herald, исчезновение этого вида связано с последствиями влияния человека на окружающую среду.

По словам представителя австралийского природохранного департамента Джеффа Ричардсона, специалисты пытались найти рифовую крысу с 2014 года в ее естественной среде обитания - на острове Брэмбл-Кэй (возле Папуа-Новой Гвинеи), но так и не смогли обнаружить ни единой особи.

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