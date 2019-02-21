Томские ученые создают топливо из промышленных отходов для условий Арктики

ТАСС, 21 февраля. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали экспериментальные образцы безопасного для окружающей среды Арктики топлива из промышленных отходов, способного сгорать при температуре ниже минус 95 градусов. Проводятся фундаментальные исследования применения гелеобразного топлива для создания двигателя, способного на нем работать, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые Томского политехнического университета предлагают использовать в экстремально холодных условиях гелеобразное (в состоянии между жидким и твердым) топливо, основными компонентами которого могут являться отработанные масла из энергетических установок и горючие жидкие отходы нефтяной промышленности. Такое топливо выдерживает температуры до минус 95 градусов Цельсия. При этом оно более безопасно для окружающей среды в процессе хранения и транспортировки, чем традиционные жидкие топлива", - говорится в сообщении.

Добавляется, что исследователи создали экспериментальные образцы такого топлива. Также они изучают фундаментальные вопросы механизмов его горения, чтобы в дальнейшем инженеры смогли разработать устройства для его применения на практике. В настоящее время ученые провели эксперименты уже с 20 различными составами топлива.

Как сообщил ТАСС руководитель проекта Павел Стрижак, для Арктики такой вид топлива подходит наиболее всего не только из-за морозостойкости, но и благодаря его экологичности и безопасности.

"Традиционные виды топлива - бензин, дизельное топливо - выдерживают температуры до минус 50 градусов. При более низких температурах такое топливо может просто замерзнуть в топливных баках и системах. Поэтому ученые модифицируют существующие и ищут новые виды топлива для использования, например, в условиях Арктики. А так как Арктика - это совершенно уникальная природная зона, к топливу, которое здесь используется, предъявляются особые требования с точки зрения его экологичности и безопасности", - отметил он.