Самую северную в России магнитную обсерваторию создадут до 2022 года

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Самая северная в стране магнитная обсерватория будет создана в дельте реки Лены на базе Центра коллективного пользования "Остров Самойловский", сообщил ТАСС заведующий ЦКП "Научно-исследовательская станция "Остров Самойловский" научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Леонид Цибизов.

"Мы начали работу с московским геофизическим центром РАН, и мы планируем в течение следующих двух лет открыть на базе станции ["Остров Самойловский"] самую северную в России магнитную обсерваторию", - сказал Цибизов.

По его словам, необходимость создания станции объясняется тем, что северный магнитный полюс движется по направлению к Сибири. При этом Сибирь, наряду с океаническими территориями является местом, где магнитное поле измеряется и изучается слабо и редко. "Поэтому такая обсерватория мирового уровня, даст существенный вклад в понимание глобальных процессов изменения магнитного поля, строение земного ядра и магнитной навигации", - отметил Цибизов.

Обсерватория будет создана недалеко от "Острова Самойловский" и станет одним из его модулей, наряду с другими устройствами мониторинга климата, температуры и погодных условий.

На станции ведутся исследования бактерий в мерзлоте, а также атмосферные и температурные, геофизические исследования. "Есть общая цель - исследовать реакцию мерзлоты на изменения климата. Надо понять, как ведет себя мерзлота при внешнем воздействии климата, как ведет себя мерзлота под воздействием реки Лены. Какие сопутствуют процессы: выброс в воду органического вещества, развитие новых особей мхов и, как меняется экосистема в зависимости от условий", - отметил собеседник агентства.

Экспедиция в дельте Лены работает с 1998 года. Первоначально она была организована Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом и немецким Институтом полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. Они занимаются изучением процессов криолитозоны, а также всем что связано с мерзлотой, ее развитием и деградацией, биохимическими особенностями. В 2012 году была открыта станция "Остров Самойловский" и экспедиция стала базироваться там, тогда в проект туда включились Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова и Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, который стал оператором станции.