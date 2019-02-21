Тюменские ученые разработали математическую модель оптимизации оленеводства

ТАСС, 21 февраля. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с норвежскими коллегами разработали математическую модель оптимизации оленеводства на севере Норвегии. Полученные данные могут быть применены для российского оленеводства, сообщил в четверг ТАСС научный сотрудник института X-Bio ТюмГУ в области прикладной математики Евгений Бурлаков.

"Предложенная нами математическая модель является новой в области популяционной динамики. К ее достоинствам можно отнести учет сезонного изменения кормовой базы оленей, которое связано не только с изменением доступности и качества корма, но и с сезонной миграцией животных. Сюда же относятся эффекты постепенной деградации этой кормовой базы, а также более реалистичное, в сравнении с известными подходами, моделирование эффекта промысла оленей народом саамов (один из коренных народов Северной Европы - прим. ТАСС). Полученные результаты помогут оптимизировать процесс оленеводческой деятельности", - сказал Бурлаков.

Как утверждает ученый, на основе полученных результатов можно вырабатывать рекомендации по оптимальной интенсивности промысла северных оленей, направленные на то, чтобы получать экономическую выгоду от этого промысла. В то же время модель оптимизации должна поддерживать экосистему в устойчивом состоянии с учетом сезонных изменений кормовой базы и наблюдаемых тенденций ее общей деградации.

По словам собеседника агентства, полученные результаты и планируемые российско-норвежским коллективом ученых дальнейшие разработки в этом направлении могут также быть применены на севере нашей страны, потому что "математика - это универсальный аппарат научного исследования". "Так, например, ряд реальных проблем, стоящих перед Ямало-Ненецким автономным округом, наши специалисты в области математической биологии планируют исследовать в составе создающегося в соответствии с указом президента РФ межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ)", - добавил Бурлаков.