Ученые в Перми создали математическую модель для придания роботам эмоций

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Ученые Пермского государственного университета создали математическую модель, которая научит роботов принимать решения не только на основе логики, но и эмоциальных ощущений. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении вуза.

Разработка ведется на кафедре математического обеспечения вычислительных систем. По мнению специалистов, она может применяться при проектировании персональных роботов, а также для создания персонажей компьютерных игр.

"В новом алгоритме процессы накопления логической и эмоциональной информации сопровождаются забыванием части полученной ранее информации. В определенный момент побеждает логика или эмоции робота - он принимает соответствующее решение или впадает в ступор", - поясняется в сообщении принцип алгоритма.

По словам старшего преподавателя кафедры Юрия Шарапова, для моделирования поведения роботов использовались исследования психологов о том, какие функции в человеке выполняют эмоции и как влияют на его память. Именно на основе этого построена математическая модель принятия решений роботом в зависимости от его эмоционального "воспитания" и накопленного логического опыта.

По данным вуза, при поддержке сотрудников кафедры общей и клинической психологии были проведены эксперименты, "исследующие, насколько математические модели поведения роботов применимы для описания связи памяти и внимания человека". Относительная погрешность практических значений от теоретических составила 21%.

"Разработанные математические модели могут быть использованы при создании программного обеспечения коботов - роботов, которые физически взаимодействуют с людьми на производстве, персональных роботов, например, ASIMO или MAYA, а также при проектировании персонажей с имитацией поведения человека в компьютерных играх", - добавили в вузе.

Об университете

Пермский государственный университет - классический университет города Перми, основанный в 1916 году. Это первое высшее учебное заведение на Урале. Один из учредителей Ассоциации классических университетов России.