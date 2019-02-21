Ученые предложили искать воду в Крыму на километровой глубине

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХК) предлагают начать масштабный поиск воды в Крыму на километровой глубине, это позволит решить проблему ее дефицита в регионе, сообщил в четверг журналистам директор НИИСХК Владимир Паштецкий.

"Пришла пора просканировать Крым не на 200 - 300 метров, как это было сделано, и только выборочно были сделаны до 1 тыс. метров скважины, а новыми методами и аппаратурой [на километровой глубине] для того, чтобы остановится на той воде, которой, как мы считаем, должно хватить для питья однозначно. В Крыму есть специалисты, которые объединившись с Российской академией наук (РАН) могут это провести", - сказал он.

Глава института отметил, что в Бахчисарайском районе уже несколько лет существуют три скважины глубиной около 1 км, которые снабжают водой ряд населенных пунктов. Всего таких скважин по всему Крыму сейчас насчитывается около десятка.

Паштецкий уточнил, что поиск воды на километровой глубине возможен как методами космической разведки, так и наземными способами и с помощью воздушной разведки.

В ноябре 2018 года президент РАН Александр Сергеев сообщал, что ученые подготовили несколько предложений о решении проблем водоснабжения Крыма, которые переданы на рассмотрение правительства РФ.

Проблемы Крыма с водой

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев поручал властям Крыма и ученым РАН разработать способы решения проблем с водоснабжением Крыма.

В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянске, где наблюдается засоление подземных вод. Кроме "Крымского Титана" на севере полуострова расположены химические заводы "Бром" и "Крымский содовый завод".