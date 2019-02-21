Ученые РФ выявят особенности стиля русских писателей с помощью компьютерной программы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Филологи Уральского федерального университета (УрФУ) впервые с помощью методов компьютерного моделирования изучат творчество классиков русской литературы XIX века, и выявят стилистические особенности, свойственные каждому автору, ранее аналогичные исследования не были доступны филологам из-за большого объема информации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"В результате анализа произведений Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева и других классиков филологи УрФУ хотят выявить стилистические особенности, присущие каждому автору. И построить систематизированные модели авторской сочетаемости слов. <...> Возможность создать такие модели появилась с развитием компьютерной лингвистики. Вручную систематизировать данные крайне сложно, поэтому ранее в классической филологии такие методы не использовались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Анализировать произведения филологи будут с помощью новых корпусных технологий. Корпус - это текстовая база данных, в которой возможен лингвистический поиск, в том числе и систематизация различных связей между словами.

Выявив нетрадиционные сочетания слов, филологи смогут построить авторские профили и, по сути, дополнить существующие исследования новыми характеристиками. В результате, для каждого писателя будет составлен набор таких характеристик. Например, его авторские слова и сочетания, которые в тексте выполняют самые разные функции: выражение эмоций, создание образа персонажей и многие другие.

"Приведу пример из литературы XX века. Для писателя Михаила Шолохова было очень важно особое употребление слов, обозначающих части тела: руки, ноги, глаза. И мы находим у него большое количество нетипичных для других авторов сочетаний с этими словами: например, люди или животные ходят "переступая ногами", а глаза у персонажей часто насмешливые, припухшие, потемневшие или, наоборот, посветлевшие. У современников Шолохова - Владимира Набокова или Михаила Булгакова - нет каких-то особых сочетаний с этими словами", - сказал руководитель исследования Михаил Мухин, слова которого приводятся в сообщении.

Авторы исследования отмечают, что полученные в ходе исследование результаты будут доступны всем желающим на сайте УрФУ, где для этого будет создан специальный раздел.