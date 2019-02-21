Корпус ракеты разработки бюро Семена Лавочкина выставлен на аукцион в Великобритании

ЛОНДОН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Корпус экспериментальной ракеты В-751 разработки середины 1950-х годов конструкторского бюро Семена Лавочкина (ОКБ-301, ныне - Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина) выставлен на аукцион в Великобритании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг Руперт ван дер Верфф, один из директоров аукционного дома Summers Place Auctions, который 12-13 марта проведет соответствующие торги.

Пустой корпус из титана, стали и алюминия длиной 10,9 м - из коллекции профессора Александра Рудакова, который, по информации аукционного дома, был одним из разработчиков ракеты В-751, получившей название "летающая лаборатория". Двухступенчатая ракета с твердотопливным стартовым ускорителем и прямоточным воздушно-реактивным двигателем использовалась для исследования процессов работы прямоточного двигателя в составе зенитной управляемой ракеты. Произведенная в 1960 году ракета могла подниматься на высоту в 20 км, а дальность ее полета составляла 35 км. Лот оценивается в £8,5-11,5 тыс. ($11-15 тыс.).

"Это предмет эпохи, свидетельство холодной войны. СССР очень сильно опережал США в сфере ракетных разработок, а американцы были впереди в самолетостроении, и это обеспечивало баланс в их противостоянии", - пояснил ван дер Верфф. Коллекционерам также предложен двигатель второй ступени этой ракеты, разработанный под руководством инженера Алексея Исаева. Оценочная стоимость лота - £2,5-4 тыс. ($3-5 тыс.).

Ранее Summers Place Auctions уже выставлял на продажу лоты из коллекции Рудакова. Самым ценным из них стал корпус гиперзвуковой летающей лаборатории "Холод". Она была продана в июне 2015 года за £35 тыс. ($55 тыс. по курсу на тот момент без учета премии аукционного дома).

Говоря о том, кого интересуют подобные артефакты, ван дер Верфф рассказал: "Мы продали их частным коллекционерам из разных стран по всему миру, компаниям, которые выставляют их в лобби своих штаб-квартир как в Великобритании, так и за ее пределами".

Вниманию коллекционеров также представлены две секции берлинской стены, разделявшей ГДР и ФРГ с 1961 по 1989 год. Одна из них оценивается в £12-18 тыс. ($15,5-23,5 тыс.), другая - в £5-8 тыс. ($6,5-10,5 тыс.).