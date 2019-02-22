На конкурсе "Моя страна - моя Россия" представят улавливающие звуки очки для слабослышащих

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Студенты из Воркуты, подавшие заявку на участие в конкурсе "Моя страна - моя Россия", разработали очки для слабослышащих людей, которые улавливают звуковые колебания и предупреждают о возможной опасности. О своем проекте они рассказали журналистам в пятницу на пресс-конференции в Москве.

"Мы с моей коллегой Викторией встретились с представителями общества людей с ограниченными возможностями и поняли, что у некоторых них возникают сложности на [автомобильной] дороге и в других местах. Устройство было создано, чтобы обезопасить нахождение человека с ограниченными возможностями, прежде всего на дороге", - пояснил 18-летний студент Воркутинского горно-экономического колледжа Валерий Киривнев, представляя изобретение журналистам.

Макет устройства включает в себя систему датчиков, улавливающих звуковые колебания выше заданных авторами уровней. С помощью разработанного студентами алгоритма сигнал передается светодиодам, вмонтированным в очки под таким углом, чтобы не ослеплять хозяина и в то же время привлекать его внимание.

"Наш макет срабатывает только на громкий звук, которым может быть звук резкого торможения автомобиля, но в дальнейшем мы планируем улучшить его и добавить специальные анализаторы звука - "умные" сенсоры. Они смогут различать между собой звуки хлопка, тормозов, человеческой речи. Анализатор будет выводить на экран наручного устройства с LCD-дисплеем значки, указывающие на источник шума. К примеру, будет высвечиваться значок в виде человечка на экране, если рядом разговаривает человек", - сообщил Киривнев в интервью ТАСС.

Проект очков для слабослышащих будет представлен на конкурсе в номинации "Креативные индустрии для развития регионов".

"Конкурс "Моя страна - моя Россия" уже 15-летнюю историю отсчитал и в следующий год вступает. Он предполагает инициативу снизу, именно ее поддерживает <…> Здесь самое главное то, что инициатива исходит от ребят", - сказал на пресс-конференции министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

О конкурсе

Конкурс молодежных инициатив "Моя страна - моя Россия", ежегодно поддерживаемый Минобрнауки РФ, с этого года станет частью платформы "Россия - страна возможностей". Заявки на участие принимаются до 10 апреля 2019 года, а итоги состязания будут подведены на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня 2019 года.

Конкурс рассчитан на людей от 14 до 35 лет. Он нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел. Авторы лучших проектов награждаются стажировками, образовательными грантами, получают помощь наставников и дополнительные баллы к ЕГЭ и вступительным экзаменам на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.