Ученые России и Уганды будут совместно разрабатывать проекты по добыче полезных ископаемых

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия и Уганда подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, российские ученые будут, в частности, участвовать в проектах по добыче полезных ископаемых в африканской стране. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки РФ).

В Минобрнауки России в пятницу состоялась рабочая встреча министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова с министром науки, технологий и инноваций Республики Уганда Элиода Тумвесигие. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между странами в области прикладных научных исследований, внедрения передовых российских технологий, научных обменов и подготовки кадров.

"В числе приоритетных направлений сотрудничества - проекты в сельском хозяйстве, добыче и переработке полезных ископаемых, технологиях космического мониторинга поверхности Земли, биотехнологиях, химии и нефтехимии, мирного использования ядерной энергии", - отмечается в сообщении. Детали проектов не уточняются.

Кроме того, страны намерены сотрудничать в сфере подготовки кадров в области сельскохозяйственных наук, разработке курсов учебных программ, адаптированных к условиям Уганды.