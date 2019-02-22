Более 100 ректоров российских вузов подали заявки на участие в "Острове 10-22"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 100 ректоров российских вузов уже подали заявки на участие в образовательном интенсивном курсе "Остров 10-22". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) в пятницу.

"Большая часть зарегистрировавшихся - ректоры региональных вузов, однако среди потенциальных участников "Острова" есть и руководители ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, например, МГИМО, ИТМО, МАИ, СПбПУ и др.", - сказал представитель пресс-службы.

Первый образовательный интенсив "Остров 10-21" прошел летом 2018 года на острове Русский, "Остров 10-22" пройдет в июле 2019 году на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

По словам представителя НТИ, "при подаче заявки на участие в "Острове" ректор берет на себя обязательства по включению в систему НТИ и формирует команду, в состав которой будут входить представители вуза, органов государственной власти, бизнес-сообществ региона". Планируется, что в образовательном курсе примут участие 100 команд из региональных вузов и создаваемых в рамках нацпроекта "Наука" научно-образовательных центров (НОЦ).

Одна из основных задач "Острова" - подготовка кадров для технологического прорыва, "прокачка" управленческих команд, которые будут должным образом подготовлены к системным изменениям и их внедрению в высших учебных заведениях.