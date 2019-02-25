Российские ученые создали будильник, контролирующий сон электромагнитными импульсами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты компании рынка Нейронет Национальной технологической инициативы (НТИ) разработали умное устройство, способное контролировать сон человека с помощью низкочастотных электромагнитных импульсов. Изобретение поможет людям лучше высыпаться и не опаздывать на работу, первая партия будильников появится на российском рынке в марте, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ.

"Авторы проекта ECOsleep в качестве фактора, воздействующего на сон, взяли естественное электромагнитное поле, в котором человек пребывает 24 часа семь дней в неделю. Эти низкочастотные электромагнитные колебания имеют определенную суточную вариабельность. Есть основания полагать, что, помимо освещенности, наши суточные ритмы сна и бодрствования зависят и от характера этих колебаний. Зная их характеристики, можно воссоздать такие экологические сигналы естественного происхождения у человека дома", - пояснили в пресс-службе.

Источник электромагнитных импульсов частотой 1-40 Гц разработчики оформили в небольшой кубик-будильник. Импульсами низких частот он помогает человеку уснуть, а высокими - проснуться. Настроить индивидуальные желательные параметры сна и составить график пробуждений можно будет через мобильное приложение.

"Дело в том, что любое повторяющееся воздействие в диапазоне от 1 до 20 Гц оказывает тормозящий эффект на центральную нервную систему, а при более высоких частотах - наоборот, способно ее активировать. По сути, это будет электромагнитный аналог рассвета и захода солнца, который мы без вреда навязываем организму, воспринимающему этот сигнал на клеточном уровне. Интенсивность воздействия значительно ниже гигиенических норм. Индивидуально подобранные частоты улучшают качество сна, сокращая время засыпания, снижая частоту ночных пробуждений, углубляя сон и даже делают более спокойным эмоциональный контент сновидений", - процитировала пресс-служба слова научного руководителя проекта ECOsleep, заведующего лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, профессора Владимира Дорохова.

Первая партия электромагнитных будильников появится на российском рынке уже в марте, массовое производство авторы прибора планируют начать в мае 2019 года. Разработка российской компании поддержана грантом НТИ и рабочей группой "Нейронет".