Times: ученые выяснили, что кошки чаще собак копируют поведение своих хозяев

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Особенности характера кошек со временем становятся похожи на черты поведения их хозяев. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Линкольна.

При этом ранее в научном сообществе нередко встречалось мнение, что такое копирование личностных свойств во многом характерно собакам.

Опубликованные в воскресенье в газете The Sunday Times выдержки из исследования Клиники по поведению животных Университета Линкольна, показывают, что разницы в этом отношении между собаками и кошками почти нет. Более того, часто влияние человека на кошку во многом похоже на связь, которая формируется между родителями и детьми.

Для этого исследования ученые Дэниэл Миллс и Лорен Финка опросили 3,3 тыс. владельцев кошек и установили связь между тем, как вели себя их питомцы - насколько они были ласковыми, агрессивными или как часто они точили когти о мебель.

"Была установлена связь между более повышенной невротичностью владельца и более высокой вероятностью развития у кошек "поведенческих проблем", проявляющихся в более агрессивных, тревожных или боязливых манерах поведения, более частых проявлениях болезненного поведения в ответ на стресс, более частых случаев заболеваний и избыточного веса", - говорится в исследовании.

Так, например, у хозяев с обостренной нервозностью кошки чаще вели себя таким же образом и имели склонность к полноте. При этом у доброжелательных и спокойных людей кошки легко шли на контакт и не имели проблем с лишним весом.

Эксперты по кошкам высоко оценили результаты проведенной коллегами работы. "Будучи созданиями с высокой степенью чувствительности, они сильно подвержены влиянию людей, которые их окружают. Они самым тесным образом связаны со своими хозяевами и оказывают влияние друг на друга", - прокомментировала исследование профессор по кошачьей медицине Эдинбургского университета Даниэль Ган-Мур.

Ранее в научном сообществе нередко встречалось мнение, что подобное копирование личностных свойств более характерно собакам. Применительно же к кошкам считалось, что они, будучи более независимыми животными, не так подвержены зависимости от характеров своих владельцев.