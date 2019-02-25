Резидент Сколково подготовит преподавателей робототехники для кружков НТИ

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Роббо", разработчик одноименного робототехнического комплекса для образования, запустила первые массовые бесплатные онлайн-курсы по обучению преподавателей робототехники для Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщила ТАСС пресс-служба движения.

Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Кружок - это команда людей, которые принимают актуальные технологические вызовы и успешно справляются с ними.

"На курс "Становимся преподавателями робототехники" (36 часов) приглашаются учителя начальных классов, технологии, информатики и физики, педагоги дополнительного образования технической направленности и все, кто готов попробовать себя в роли преподавателя робототехнического кружка. За первую неделю заявки на участие подали более 2300 педагогов из разных регионов страны. Набор слушателей продолжается до 18 марта", - сообщили в пресс-службе.

Начать онлайн-обучение можно сразу после записи на курс. За три месяца слушатели научатся проводить занятия с детьми по программированию, схемотехнике, 3D-моделированию и прототипированию, познакомятся с работой робототехнического кружка изнутри. Программа разработана компанией "Роббо" при поддержке комитета по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга и размещена на сайте "Глобаллаб".

"Мы развиваем сеть робототехнических кружков "Роббо клуб" по всей России и за рубежом. Нашим главным достоянием являются педагоги, ведь именно от них зависит интерес ребенка к робототехнике. Преподавателями "Роббо" могут стать люди с разными базовыми знаниями: программисты, механики, изобретатели, педагоги модельных или технических кружков. Главное - это интерес к робототехнике и желание делиться своими знаниями и умениями с детьми", - процитировали в пресс-службе лидера компании Павла Фролова.

"Роббо" - российская компания-разработчик одноименного робототехнического комплекса для образования, резидент Сколково, лидерский проект Агентства стратегических инициатив. По франшизе "Роббо клуба" открыто около 100 школ и кружков в России, Финляндия, Таиланде, США, Китае, Испании, Великобритании, Вьетнаме, Казахстане, Беларуси, Украине, Таджикистане.