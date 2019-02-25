Минобрнауки считает, что на Дальнем Востоке нужно развивать имеющиеся научные институты

ТАСС, 25 февраля. Министерство науки и высшего образования РФ планирует сконцентрировать усилия на развитии тех научных учреждений в ДФО, что уже имеются в регионе, а не на создании новых. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Нам нужно сейчас определиться с использованием того, что уже имеем. Например, в Камчатском крае есть Институт вулканологии, [сегодня] обсуждали его перспективы развития. Уникальный институт, таких и в России практически нет, и в мире не так много. И этими преимуществами нужно воспользоваться", - сказал министр в Петропавловске-Камчатском, отвечая на вопрос о возможном создании в регионе новых отраслевых научных институтов.

Он отметил, что для развития научных учреждений в регионе им необходимо ставить перед собой "амбициозные цели и задачи", под которые нужно создавать исследовательские программы. Они в свою очередь будут требовать привлечения новых специалистов, выпускников местных вузов. Таким образом, по словам министра, решение амбициозных задач будет работать как на развитие науки в регионе, так и во всей России.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН - научно-исследовательский институт в Петропавловске-Камчатском, занимающийся изучением вулканов и землетрясений не только на Камчатке, но и во всем мире.

В декабре 2018 года на совещании под руководством Котюкова губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что регион готов выступить площадкой для создания на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) научно-образовательного и технологического центра мирового уровня. По мнению министра, необходимо продумать работу по реализации этого проекта так, чтобы он объединял возможности науки, профессионального образования и был тесно интегрирован с задачами развития реального сектора экономики. Он предложил властям региона детально проработать это предложение и обсудить этот вопрос вновь в первом полугодии.