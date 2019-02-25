"Роснано" впервые установит аккумуляторы нового поколения на морских судах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" "Лиотех" получила свидетельство Российского морского регистра судоходства, которое позволяет ей устанавливать на различных морских судах, в том числе боевых, источники бесперебойного питания (ИБП) на литий- ионных аккумуляторах, которые запасают в несколько раз больше энергии, чем традиционные. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Роснано".

"Новосибирский производитель литий-ионных аккумуляторов получил свидетельство Российского морского регистра судоходства. Это позволит использовать продукцию "Лиотеха" на судах разного класса как в качестве ИБП, так и в качестве тяговых батарей. Ведущее КБ России по проектированию боевых надводных кораблей различных классов - АО "Северное ПКБ" - планирует в ближайшее время использовать в своих проектах системы ИБП на литий-ионных аккумуляторах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России в настоящее время нет ни одного судна морского класса, где были бы установлены ИБП на литий-ионных аккумуляторах. Как правило, на судах установлены свинцово-кислотные аккумуляторы. В отличие от литий-ионных они имеют большие размеры и массу, а также требуют постоянного обслуживания. В результате их использование приводит к уменьшению вместимости и грузоподъемности судна, что делает такие системы экономически невыгодными.

Новые литий-ионные аккумуляторы запасают в несколько раз больше энергии, не требуют обслуживания, не выделяют водород, имеют больший срок службы и полностью заряжаются за 1 час. Кроме того, они имеют широкий температурный диапазон эксплуатации - от минус 40 до плюс 50 градусов. Подобное оборудование подходит для работы в экстремальных условиях. Например, для российского ледокольного флота.

"В течение ближайших четырех лет в рамках госпрограммы "Развитие судостроения 2013-2030 годов" будет построено до 1325 гражданских судов и до 652 военных кораблей. По нашим оценкам, рынок может составить только в текущем году около 500 млн рублей, с ростом до 700 млн рублей в 2020 году", - приводятся в сообщении слова директора по проектным продажам (морской флот) компании "Лиотех" Алексея Орешина.

Компания "Лиотех" является единственным крупносерийным производителем литий-ионных аккумуляторных батарей на территории России. Завод уже несколько лет поставляет батареи для производителей электробусов Volgabus и троллейбусов с увеличенным автономным ходом "Тролза". Троллейбусы с литий-ионными батареями "Лиотех" с 2014 года возят пассажиров по улицам Санкт-Петербурга, Тулы, Барнаула, Новосибирска, по всей Республике Крым и в Аргентине.