Ученые разработали тест-систему для выявления у народов Севера склонности к диабету

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские ученые разработали тест-систему, которая позволяет выявить генетическую предрасположенность коренных малочисленных народов Севера к заболеваниям, связанным с нарушением обмена веществ, и скорректировать их диету до развития патологий, среди которых диабет, ожирение и ряд других. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Магаданскими учеными-генетиками разработана тест-система по выявлению предрасположенности коренных малочисленных народов Севера к заболеваниям, связанным с нарушением обмена веществ. <...> Разработка предложена для включения в национальный проект "Здравоохранение", Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в сообщении.

Коллектив лаборатории генетики Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИБПС ДВО РАН, Магадан) изучили генетические особенности коренных народов Магаданской области, среди которых чукчи, коряки, охотские эвены. Они выяснили, что в процессе долговременной адаптации к экстремальным условиям Крайнего Севера у них произошли значимые генетические изменения.

Одно из таких изменений - это "арктическая" мутация в гене, который участвует в производстве ферментов, необходимых для транспорта в митохондрии жирных кислот. Появление этой мутации связано с особенностями диеты этих народов, характеризующейся высоким содержанием липидов и белков, поскольку основными продуктами их питания были мясо и жир ластоногих. "Арктическая" мутация была обнаружена у 56% чукчей, 66% коряков и 30% охотских эвенов.

Появление в пище большого количества углеводов, как отмечают исследователи, привело к тому, что носители "арктической" мутации имеют большую предрасположенность к бактериальным инфекциям респираторного тракта, ожирению, диабету 2-го типа, стеатогепатозу и осложненному течению беременности.

Мутации углеводного обмена

Кроме "арктической" мутации, ученые ИБПС ДВО РАН выявили генетические варианты, приводящие к нарушениям углеводного обмена. У эскимосов, чукчей и коряков обнаружена утрата в гене панкреатической амилазы - фермента, участвующего в расщеплении крахмала. Это может привести к панкреатической недостаточности, то есть одной из причин нарушения расщепления и всасывания питательных веществ в кишечнике.

Ученые отмечают, что разработанная ими тест-система позволит выявлять людей с наследственными дефектами генов и корректировать их диету. В частности, они предлагают провести скрининг генетических дефектов, негативно влияющих на здоровье - "арктической" мутации в гене, дефицита панкреатической амилазы и других, - а также продолжить исследования с целью выявления новых генетических отклонений, которые могут быть потенциально связаны с наследственной заболеваемостью коренного населения.

Такие меры, как отмечают исследователи, будут способствовать сохранению здоровья коренных северян.