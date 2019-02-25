Ученые создали биопрепарат, уничтожающий паразитирующие на корнях деревьев организмы

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые красноярского Института леса разработали биопрепарат, уничтожающий паразитов, заражающих корневые системы деревьев, без вреда для посадок. Об этом сообщила в ходе телемоста в пресс-центре ТАСС заведующая лабораторией микробиологии и экологической биотехнологии Института леса Ирина Гродницкая.

"Большая роль в процессе заболевая корневых систем отводится инфекционным заболеваниям. Часто их причиной являются микроспопические грибы, но в последнее время в питомниках монокультуры появились и бактериальные заболевания <…> И грибы, такие как триходема, которые существуют во всех почвах, являются теми самыми паразитами, нападающими на корни и заражающими их. На основе их и бактерий мы делаем биопрепараты, которые могут остановить паразитов и пытаемся их использовать на своем опытном питомнике", - сказала Гродницкая.

По ее словам, биопрепарат создали и испытывают на красноярских почвах. Исследования показывают высокие результаты, не только уничтожая паразитов, но и обогащая почву и не нанося вред посадкам. В других регионах биопрепарат пока не применялся, однако, как заявляет Гродницкая, для разных почв не бывает универсальных лекарств.

В будущем ученые планируют вносить вместе с биопрепаратом продукты переработки лесной промышленности, поскольку препарат будет способен, помимо прочего, уничтожать и их.

Заболевая корневых систем являются одним из главных причин гибели семян в питомниках. В Красноярском края и Хакассии гибель семян от таких заболеваний составляет около 25%. А химические пестициды, по словам Гродницкой, лишь усугубляют ситуацию. В свою очередь, биопрепараты сложны и применимы лишь на определенном типе почв и в определенном регионе.