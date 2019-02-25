Ученые СПбГУ примут участие более чем в 20 арктических экспедициях в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Государственного университета в 2019 году примут участие в 24 арктических экспедициях, такими планами поделился с ТАСС руководитель недавно созданного в СПбГУ Научно-исследовательского центра Арктики Сергей Аплонов.

"Создавая Арктический центр СПбГУ, мы ставим перед собой амбициозную цель - превратить Санкт-Петербургский университет в центр арктических компетенций мирового уровня. Что касается арктических экспедиций, то их планы уже в целом определены - на сегодня запланировано участие в 24 экспедициях", - рассказал Аплонов.

По его словам, в ходе экспедиционного сезона геологи СПбГУ будут работать на Таймыре, в Северном Верхоянье и на островах Северного Ледовитого океана. Экологи университета отправятся изучать техногенные загрязнения на севере Ямало-Ненецкого автономного округа и Мурманской области. Биологи примут участие в высокоширотных морских экспедициях, а океанологи и метеорологи отправятся проводить натурные эксперименты на Шпицберген и в устье реки Лены.

"Дорогостоящие экспедиционные работы в Арктике обычно имеют многоканальное финансирование - гранты, средства индустриальных партнеров и другие источники. И здесь я хотел бы отметить, что значительную часть экспедиционных расходов ученых СПбГУ традиционно будет финансировать сам Университет в рамках специального конкурса, проводимого у нас уже несколько лет", - сказал Аплонов ТАСС.

Рассказывая о задачах, которые стоят перед новым Научно-исследовательским центром на сегодняшний день, Аплонов отметил, что в университете хотят создавать и продвигать новые мультидисциплинарные научные проекты. Также ученые, специализирующиеся на арктических вопросах, могут выступать в качестве экспертов для органов власти и крупного бизнеса в вопросах, касающихся бережливого, но эффективного освоения Арктики.