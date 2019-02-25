Ученые СПбГУ планируют к 2021 году удвоить число научных публикаций по Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет планирует к 2021 году увеличить в два раза число публикаций, связанных с исследованиями Арктики. Об этом ТАСС рассказал руководитель недавно созданного в СПбГУ Научно-исследовательского центра Арктики Сергей Аплонов.

"Ученые СПбГУ планируют как минимум в два раза увеличить ежегодное число публикаций по арктической тематике к 2021 году", - рассказал Аплонов.

Как подчеркнул руководитель Научно-исследовательского центра, по темпам роста числа публикаций на арктическую тематику СПбГУ занял за период с 2011 по 2015 год первое место в мире по версии научного издательства Elsevier.

"Уже не первый год число индексированных публикаций ученых СПбГУ на арктическую тематику (например, в 2018 году таких публикаций 103) значительно превышает суммарное число аналогичных публикаций профильных вузов и институтов Санкт-Петербурга (в 2018 году - 60)", - сказал Аплонов.

По его словам, на сегодняшний день для развития Арктики нужны междисциплинарные исследования, объединяющие усилия ученых разных направлений - биологии, геологии, экологии и других.

"Вот для этого и создан Арктический центр СПбГУ. Если совсем коротко - нужно выявить и объединить имеющиеся компетенции ученых, сформулировать новые темы научных исследований в Арктике и заинтересовать общество в их результатах. Как сейчас говорят - добиться синергии", - подчеркнул Аплонов.