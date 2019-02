Геологи СПбГУ изучат вулканическую активность в Арктике в рамках международного проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета примут участие в международной программе, посвященной тектоническим движениям и вулканической активности в Арктике. Об этом ТАСС рассказал руководитель недавно созданного в СПбГУ Научно-исследовательского центра Арктики Сергей Аплонов.

"Ученые СПбГУ в 2019 году примут участие в крупном международном геологическом проекте Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics, выполняемом совместно с Университетом Осло (Норвегия), Техасским университетом (США), Университетом Оттавы (Канада), Университетом Свальбарда (Норвегия) и Университетом Аляски (США)", - рассказал ученый.

В ходе проекта ученым из СПбГУ предстоит изучить движение литосферных плит и вулканическую активность в арктической зоне за последние 500 млн лет, сформировавшие современную структуру Северного Ледовитого океана.

Также в 2019 году планируются совместные проекты с другими образовательными организациями Европы. В частности, ученые будут вести совместные исследования с коллегами из Осло, Тромсе, Копенгагена, Хельсинки, Турку, Кельна, Гамбурга.

"В наших ближайших планах выйти на более высокий уровень взаимодействия с зарубежными научными фондами, а именно - совместно проводить экспертизу и финансировать арктические проекты, выполняемые учеными СПбГУ с зарубежными коллегами. Такой опыт у нас уже есть. В 2015 году СПбГУ заключил прямой договор с Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG) - крупнейшим научным фондом Европы, о финансировании совместных исследований ученых СПбГУ с немецкими учеными, в том числе - на арктическую тематику", - сказал Аплонов.