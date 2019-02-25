Умер научный руководитель Центра им. Блохина академик Михаил Личиницер

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Научный руководитель ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина", доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Михаил Личиницер скончался в возрасте 79 лет. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минздрава России.

"Минздрав России с прискорбием сообщает, что 25 февраля 2019 года на 80-м году ушел из жизни научный руководитель ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина", д.м.н., профессор, академик РАН Михаил Романович Личиницер", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что прощание состоится 27 февраля в 11:00 на Троекуровском кладбище.