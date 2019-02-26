Умер археолог Евгений Носов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший директор Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, археолог Евгений Носов умер на 70-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила сотрудница кафедры археологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова профессор Елена Рыбина.

"Сегодня скоропостижно скончался Евгений Николаевич Носов", - написала она на своей странице "ВКонтакте".

Носов родился 21 августа 1949 года в Ленинграде. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре археологии.

Евгений Носов известен своими исследованиями средневекового Рюрикова городища под Великим Новгородом, где работал с 1975 года. В 1998-2015 годах возглавлял ИИМК, с 2015 года - научный руководитель института.

Профессор, член-корреспондент РАН. В последние годы Носов был заведующим кафедрой археологии исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.