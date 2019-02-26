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Тихоокеанский университет в Хабаровске увеличит объем разработок до 1,5 млрд рублей

Увеличение показателей рассчитано на пять лет

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Расположенный в Хабаровске Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) в ближайшие пять лет увеличит объем прикладных научных исследований и разработок до 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник проректор университета Игорь Пугачев.

"В планах научно-исследовательской деятельности ТОГУ на 2019-2024 годы выйти на увеличение объемов прикладных научных исследований и разработок до 1,5 млрд рублей", - сказал Пугачев во время своего выступления на совещании во Владивостоке под председательством заместителя министра науки и высшего образования РФ Алексея Медведева.

Пугачев сообщил, что в 2018 году в университете выполнено научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ на сумму 209 млн рублей, этот показатель, по его словам, увеличивается последние четыре года.

ТОГУ, как отметил Пугачев, имеет статус центра информационного, технологического и социального развития Хабаровского края. С этой целью в университете были созданы Дальневосточный центр инжиниринга и строительного проектирования и Инжиниринговый центр информационных и телекоммуникационных технологий. Сейчас университет участвует в процессе информатизации систем образования края, в проекте "Безопасные и качественные дороги", развивает инновационную деятельность. В качестве примера он привел проекты в области металлургии и робототехники.

"В университете активно ведутся исследования по подводным, надводным роботосистемам. Одной из самых ярких разработок стал надводный робот, который служит для гидролокаций дна, устройство позволяет строить карту глубин и привязывать ее к системам GPS, ГЛОНАСС, проводить анализ структуры дна, а также видеть затонувшие объекты", - сказал Пугачев.

Тихоокеанский государственный университет является одним из крупных высших учебных заведений Дальнего Востока РФ, количество обучающихся составляет более 17 тыс. человек.

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