Ученые выяснили, как было устроено общество предшественников викингов

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Основы общества викингов были заложены еще в бронзовом веке. К такому выводу пришли шведские ученые на основании данных нового исследования, сообщает телеканал SVT.

В Скандинавии бронзовый век начался около 3,7 тыс. лет назад. Бронза - сплав меди и олова - являлась важным предметом импорта. Уже тогда предки современных шведов активно путешествовали по миру примерно так же, как это делали их потомки-викинги. За сутки быстроходные суда древних скандинавов могли преодолевать до 100 км.

Плавильный котел

"Металл превратил всю Евразию в один большой плавильный котел, от Китая до Ирландии и от Скандинавии до Средиземного моря", - отмечает профессор археологии Гётеборгского университета Кристиан Кристиансен.

Проведенные химические анализы бронзовых предметов тех времен показали, что использованная в них медь происходила из района Альп, Кипра и Испании. А основная добыча олова велась тогда на Британских островах.

По словам другого профессора археологии, Юхана Линга, главным местом строительства кораблей, на которых в Скандинавию перевозились заморские ресурсы, был район сегодняшней коммуны (муниципалитета) Танум, расположенной на западном побережье Швеции. Определяющим фактором здесь являлся доступ к древесине. На датской Ютландии, служившей местом проживания самых богатых скандинавских королей, еще веками раньше практически все леса были вырублены.

Где строили корабли

"Мы полагаем, что этот регион обеспечивал кораблями всю Скандинавию", - поясняет Линг, занимавшийся выяснением географического происхождения металлов, завозившихся на Скандинавский полуостров.

По словам Юхана Линга, скандинавы бронзового века плавали на неком подобии каноэ с экипажем в 20 - 25 человек. К такому выводу ученые пришли на основании наскальных рисунков того времени. Грузоподъемность подобных судов могла составлять около 1 тонны.

Использовать сельскохозяйственные излишки для оплаты строительства судов и найма экипажа могли лишь самые богатые члены общества. Для тех, кто на это шел, одна удачная экспедиция могла принести огромную прибыль.

"Если удавалось вернуться домой с Британских островов с двумя судами, то привезенной на них бронзы было достаточно, чтобы снабжать всю Скандинавию в течение 1 года", - отмечает Юхан Линг.

Шерсть и рабы по цене бронзы

Кроме бронзы, важной позицией эксклюзивного импорта были вошедшие в моду шерстяные ткани, которые стоили столько же, сколько металлы. Так, на производство простой накидки уходило до 4 месяцев, и по стоимости она могла равняться сотне мечей из бронзы.

Так же, как и бронза, ткани покупались большими партиями в Центральной Европе, а также на юге Германии или в Италии.

Долго считалось, что за импортные товары древние скандинавы расплачивались янтарем, который собирали на побережье Дании и шведской провинции Сконе. Однако теперь все больше экспертов склоняются к мысли, что одного янтаря явно было недостаточно, чтобы оплатить все, что завозилось в Скандинавию из других частей Европы.

"Я думаю, работорговля могла быть важной составной частью обмена на медь и олово. Скорее всего, скандинавы обращали в рабство людей, встречавшихся им на пути через Европу, примерно так же, как это делали викинги", - считает Юхан Линг. Он также отмечает, что уже в те времена появились первые профессиональные воины, которым не нужно было заниматься сельским хозяйством, чтобы прокормить себя.

"Те, кто находились на борту этих судов, были чем-то средним между воинами, купцами и моряками. В принципе каждое поселение могло выставить морского воина", - говорит Юхан Линг.

По словам Кристиана Кристиансен, этот уклад стал предтечей того, что появилось спустя пару тысячелетий."Чем больше мы узнаем о бронзовом веке, тем более ясным становится то, что это было продвинутое общество. В принципе здесь закладывалось общество викингов", - заключает он.