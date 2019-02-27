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Ученые считают, что динозавры начали вымирать из-за вулканов

При этом исследователи отмечают, что столкнувшийся с Землей астероид стал лишь дополнительным губительным фактором

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /Корр.ТАСС Константин Прибытков/. Вымирание динозавров на Земле было вызвано извержениями вулканов, сильно ухудшившими условия их существования, а столкнувшийся с нашей планетой астероид или гигантский метеорит стал дополнительным губительным фактором. К такому выводу пришла международная группа ученых с участием исследователей из Лозаннского университета. Они с более высокой точностью, чем прежде, датировали начало извержений 66 млн лет назад и столкновения Земли с космическим телом.

Исследования проводились на Деканском плоскогорье в Индии. Из-за извержений вулканов, происходивших там более 60 млн лет назад, образовались огромные базальтовые плато. Ученые проводили датировку извержений, используя уран-свинцовый метод: по степени распада урана, содержащегося в цирконе, найденном на плоскогорье, и накопления в результате этого процесса свинца специалисты определили время геологических катаклизмов.

Как поясняет Лозаннский университет на своем сайте, "до сих пор расхожая интерпретация состояла в том, что вымирание динозавров было вызвано падением метеорита", который оставил самый крупный кратер на Земле - Чиксулуб (около 180 км в диаметре) в северо-западной части полуострова Юкатан на дне Мексиканского залива. Многие специалисты исходят из того, что именно удар этого метеорита о Землю спровоцировал около 66 млн лет назад вулканическую активность, приведшую к вымиранию динозавров.

Однако проведя датировку слоев древней лавы на Деканском плоскогорье, исследователи Лозаннского университета пришли к выводу, что извержения вулканов на полуострове Индостан начались на 60 тыс. лет раньше падения небесного тела, а не после него. "Не вызывает сомнения, что учитывая выбросы углекислого газа и двуокиси серы, связанные, в частности, с этими извержениями, глубокие изменения в окружающей среде произошли достаточно быстро после этой вулканической фазы и напрямую угрожали выживанию многочисленных видов, среди которых были динозавры", - констатировали исследователи. Чиксулубский метеорит оказал свое воздействие в конце этой вулканической фазы, и, вероятно, его падение стало "еще одним событием, которое окончательно предопределило вымирание".

Извержение вулканов привело к выбросам парниковых газов, в 10 раз большим по объему, нежели падение метеорита, установили ученые. Как заявил в интервью швейцарской вещательной компании RTS руководитель научной геологической группы Лозаннского университета Тьерри Адат, "мы считаем, что метеорит сыграл роль своего рода капли, переполнившей чашу - он довершил дело". Иными словами, одно только его падение не смогло бы привести к исчезновению динозавров. Что касается вулканической активности, то она неоднократно приводила к крупным опустошениям среди обитающих на Земле видов, напоминают исследователи.

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