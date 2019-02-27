Ученые: курение во время беременности повышает риск развития гиперактивности у ребенка

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Курение матери во время беременности является фактором, повышающим риск развития у ее будущего ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности. К такому выводу пришли ученые из Университета Турку в Финляндии.

"У детей, матери которых много курили в период беременности, риск развития синдрома гиперактивности оказался более чем в три раза выше, чем у тех детей, содержание котинина в крови матерей которых было низким", - указали специалисты.

Котинин, пояснили в университете, - это биомаркер, который с высокой точностью позволяет определить, насколько зародыш подвержен влиянию никотина. В ходе исследования содержание этого вещества в крови женщин измеряли в первом и втором триместрах. Всего эксперимент охватил свыше тысячи матерей и их детей, родившихся в 1998-1999 годах, у которых был диагностирован синдром гиперактивности.

В Суоми в начале беременности курят 12,5% женщин, а 7% не отказываются от этой привычки в течение всего времени вынашивания ребенка.

Ученые отмечают, что курение - это не единственная причина развития синдрома, но оно провоцирует болезнь наряду с наследственностью и социальными факторами. Руководитель исследовательской группы, профессор Андре Соурандер уточнил, что если женщина бросает курить до беременности, это может снизить риск последующего проявления синдрома у ребенка.

Ребенок, у которого диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности, испытывает трудности с концентрацией внимания и плохо контролирует свою импульсивность. Во взрослом возрасте возможны снижение интеллекта и проблемы с восприятием информации.