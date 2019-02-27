Исследование: риск развития близорукости в пять раз выше у детей, которые мало гуляют

ДУБЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые из Дублинского технического университета провели исследование причин развития близорукости у детей, выделив основные факторы, влияющие на проблемы со зрением в раннем возрасте. О результатах их работы сообщила газета The Irish Times.

Исследования проводились в 37 учебных заведениях по всей стране и в них участвовали 1,6 тыс. школьников и их родителей, которые должны были ответить на вопросы, касающиеся образа жизни своих детей. Установлено, что у детей, которые проводят на улице менее одного часа в день, риск развития близорукости увеличивается в пять раз. Это связано с тем, что на открытом воздухе глаза имеют возможность перефокусироваться на объекты в дальней зоне, в то время, как дома работает лишь "ближнее" зрение.

Дети, которые проводят возле экранов телевизора или гаджета более трех часов ежедневно, повышают в четыре раза риск заработать близорукость, подсчитали исследователи. Избыточный вес и малоподвижный образ жизни также увеличивают вероятность проблем со зрением - в три раза. "Нынешнее поколение детей, как никакое другое в истории, подвержено опасности стать близорукими к шести-сети годам", - прокомментировала итоги исследования Шофра Харрингтон, одна из его авторов. "Сегодняшние дети проводят огромное количество времени перед экранами, то, что некоторые мониторы менее вредны, чем другие - не спасает ситуацию", - добавила она.

Близорукость, особенно появившаяся в раннем возрасте, может привести к серьезным последствием в более зрелые годы, включая отслоение сетчатки глаз, предупредили ирландские ученые. Рекомендации, которыми они сопроводили свое исследование, заключается в том, чтобы постараться обеспечить детям как минимум двухчасовое ежедневное пребывание на открытом воздухе.