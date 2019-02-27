Исследование: длительное пребывание на работе приводит к развитию депрессии у женщин

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Женщины, которые долгое время проводят на работе, более подвержены депрессии, чем мужчины. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие более 20 тыс. человек, проживающих на территории Соединенного Королевства. Специалисты из Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с коллегами из Лондонского университета королевы Марии наблюдали за изменениями психического состояния мужчин и женщин в зависимости от того, сколько времени они проводили на работе. Результаты показали, что у женщин, которые трудились в неделю 55 часов, на 7,3% чаще отмечались различные симптомы депрессии, чем у женщин с 40-часовой рабочей неделей. Ученые также выяснили, что работа в выходные дни увеличивала вероятность возникновения чувства подавленности среди представителей обоих полов. Тем не менее у женщин этот показатель был несколько выше.

Женщины, помимо своих рабочих обязанностей, как отмечают исследователи, занимались домашними делами и воспитанием детей. "Многие женщины сталкиваются с дополнительным бременем по выполнению большего количества домашних обязанностей, чем мужчины. Это, в свою очередь, приводит к более продолжительному рабочему времени, дополнительным нагрузкам и огромной ответственности", - подчеркнул автор исследования, профессор Джилл Уэстон.

"Женщины в целом более склонны к депрессии, чем мужчины, и наше исследование это подтвердило, - добавил Уэстон. - Независимо от рода деятельности, работники с неустойчивым эмоциональным состоянием были старше, имели более низкий доход, любили покурить и были недовольны своей работой, в отличие от лиц с устойчивой психикой". Результаты эксперимента, по мнению специалистов, имеют важное научное и практическое значение, поскольку позволяют создать такие условия труда, которые принесут пользу как работникам, так и работодателям.

Ранее французские ученые выяснили, что за последние семь лет жители республики чаще стали страдать депрессией. Особую тревогу вызывает рост заболевания среди женщин, которые в два раза чаще мужчин испытывают расстройства психики. В настоящее время, подчеркивают эксперты, данная проблема затрагивает около 13% женщин и 6,4% мужчин. При этом наиболее уязвимой группой ученые считают людей с низким доходом, а также студентов и лиц в возрастной группе от 35 до 44 лет.