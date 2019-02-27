В Асуане обнаружили древнеегипетскую мастерскую по производству сфинксов и обелисков

КАИР, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Древнеегипетскую мастерскую, в которой производились сфинксы, обелиски и посвященные фараонам статуи, обнаружили археологи в Асуане на юге Египта. Об этом сообщило во вторник министерство по делам древностей.

По оценкам специалистов совместной экспедиции Египта и Лундского университета (Швеция), построенные в скалистом ущелье горной гряды Гебель эль-Сильсиля мастерские из песчаника относятся примерно к периоду Нового царства. "Ориентировочно, это время правления Аменхотепа III из 18-й династии (1388-1351 годы до н. э.)", - считают ученые.

Как рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, внутри развалин мастерской обнаружены обломки большого криосфинкса (разновидность сфинкса) - мифического существа с телом льва и головой барана, который символизировал бога Амона и призван был охранять древние некрополи, безмолвно призывая к молчанию. Размеры статуи - около 5 м в длину и 3,5 м в высоту, ширина статуи - около 1,5 м. Внешне он очень напоминает "хранителей" с Аллеи сфинксов между двумя храмами в Карнаке.

Кроме того, обнаружены сотни фрагментов иероглифических табличек, судя по всему, имевших отношение к разрушенному храму Аменхотепа III, а также несколько частей обелиска, в том числе его пирамидальную верхнюю часть.

По словам руководителя миссии, шведского эксперта Марии Нильссон, найден фрагмент еще одного сфинкса. "Судя по всему, это была работа ученика, так как изваяние выполнено только в черновом варианте, было, судя по всему, подготовлено к транспортировке, но так и осталось стоять из-за повреждения - от статуи откололся огромный кусок", - рассказала она. На месте раскопок археологи наткнулись на многочисленные фрагменты, которые должны были стать элементами памятников и статуи.