В Великобритании испытали внутричерепные импланты для лечения болезни Паркинсона

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые из Бристольского университета испытали эффективность внутричерепных имплантов для доставки напрямую к коре головного мозга медикаментов, потенциально способных облегчать симптомы болезни Паркинсона. Статья об эксперименте, в котором принимал участие 41 доброволец, была опубликована в среду в научном журнале Brain, который выпускает издательство Оксфордского университета.

Капельница в голове

В ходе операции, осуществлявшейся с применением робота-хирурга, каждому из участников эксперимента внутрь черепной коробки была помещена конструкция из четырех трубок, по которым в нужную точку можно подавать то или иное лекарство. Трубки, закрепленные на теменной кости изнутри, тянутся от отверстия на затылке пациента к области лба. По словам разработчика импланта профессора нейрохирургии Стивена Гилла из Бристолького университета, его разработка может использоваться при лечении последствий инсультов, нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, а также опухолей головного мозга. Продолжавшийся 18 месяцев эксперимент был первым клиническим испытанием импланта.

"Исследование показало, что мы может безопасно и многократно вводить медикаменты напрямую в мозг пациента на протяжении месяцев и лет через небольшой имплантируемый порт, проступающий из-под кожи за ухом, - сказал Гилл, слова которого приводит агентство Press Association. - Это существенный прорыв в методике лечения неврологических заболеваний, например болезни Паркинсона, поскольку большинство лекарств, которые могут оказаться эффективны, просто не способны попасть с кровотоком в мозг из-за естественного защитного барьера".

Надежда есть?

Хорошие результаты продемонстрировала как сама имплантируемая система доставки лекарств внутрь черепа, так и применявшееся для лечения болезни средство. На протяжении первых девяти месяцев половине добровольцев вводили плацебо, а второй - глиальный нейротрофический фактор (GDNF). Этот белок, вырабатываемый в человеческом организме, препятствует отмиранию клеток мозга - нейронов. Исследователи уже несколько лет используют его, пытаясь лечить болезнь Паркинсона, однако эффективность средства по- прежнему находится под вопросом.

В ходе эксперимента состояние всех участников, вне зависимости от того, получали они GDNF или нет, улучшилось. Заметной разницы между двумя группами не было. При этом у тех, кого лечили с помощью многообещающего белка, существенно изменились к лучшему результаты томограмм мозга. По словам автора эксперимента Алана Уона из Бристолького университета, улучшение "выходит далеко за пределы всего когда-либо виденного в ходе исследований, посвященных лечению болезни Паркинсона с помощью факторов роста, доставляемых хирургическим путем".

Как говорит Уон, более четкую картину может дать повторение эксперимента с другой дозировкой лекарства, более длинными сроками наблюдения или подбором участников, у которых заболевание еще не зашло слишком далеко. В среднем у членов исследуемой группы болезнь Паркинсона была диагностирована за восемь лет до начала эксперимента. После завершения его первой фазы все участники еще на протяжении девяти месяцев получали лечение GDNF. У всех отмечается умеренное или значительное улучшение состояния, однако это может быть результатом эффекта плацебо, так как больные рассчитывали на то, что лечение им поможет.

По подсчетам Ассоциации по изучению болезни Паркинсона, от этого пока неизлечимого заболевания в мире страдают около 10 млн человек. В Великобритании риск его развития в течение жизни оценивается в 3,4% у мужчин и 2,1% у женщин. Болезнь, как правило, развивается в пожилом возрасте и вызывает гибель клеток мозга, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Больному трудно ходить и стоять прямо, наблюдается характерное дрожание различных частей тела в покое, на поздних стадия заболевания часто развивается деменция (приобретенное слабоумие).