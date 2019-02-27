"Роснано" поставит в Казахстан тесты на резус-фактор для беременных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Компания "Тестген", участником которой является Ульяновский наноцентр группы "Роснано", поставит в клиники Казахстана генетические тесты для определения резус-фактора ребенка во время беременности, что позволит проводить профилактику опасного состояния - гемолитической болезни плода и новорожденного. Об этом сообщила в среду пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано".

"Компания "Тестген", участником которой является Ульяновский наноцентр ULNANOTECH ("Улнанотех"), входящий в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано", заключила контракт на поставку в Казахстан 10 тыс. генетических тестов для определения резус-фактора ребенка по венозной крови беременной женщины", - говорится в сообщении.

Тест российской компании позволяет с вероятностью 99% определять резус-фактор ребенка уже с 10-й недели беременности, что было доказано в ходе международного клинического исследования с участием 11 лабораторий в России, Украине и Казахстане.

Это значительно облегчит жизнь тысяч резус-отрицательных женщин: для одних исчезнет необходимость профилактики иммуноглобулином, для других - профилактика опасного состояния - гемолитической болезни плода и новорожденного - будет вестись обоснованно и целенаправленно.

"Тестген" получила в 2014 году в России патент на тест как на изобретение, позднее он был признан Евразийской патентной конвенцией. Тест-системы уже зарегистрированы в минздраве Казахстана, они успешно внедрены более чем в 40 регионах России и пяти странах ближнего зарубежья.