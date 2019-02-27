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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин поручил к лету разработать Национальную стратегию в сфере искусственного интеллекта

Кроме того, до 1 января 2022 года в России должны появиться 15 научно-образовательных центров

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июня 2019 года разработать национальную стратегию в области искусственного интеллекта. Такой пункт содержится в опубликованном в среду на официальном сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

Ответственным за выполнение этого поручения определено правительство РФ.

Кроме того, до 1 июля 2019 года Путин поручил проработать дополнительные меры стимулирования инвестиций "в высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства".

Глава государства также распорядился создать в России в 2020-2024 годах два детских реабилитационных центра мирового уровня, а до 1 января 2022 года - 15 научно-образовательных центров. При этом пять из них, в том числе в Пермском крае, Тюменской и Белгородской областях, должны начать функционировать до конца текущего года. Также до конца года должна быть утверждена генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ.

Поручения президента касаются и подключение до конца 2021 года всех школ к высокоскоростному интернету. Путин ждет доклад об исполнении этого пункта к 1 сентября.

До конца следующего года президент потребовал обеспечить возможность получения гражданами комплексных государственных и муниципальных услуг, сгруппированных по основным жизненным ситуациям и предоставляемых в автоматическом режиме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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