Ученые РФ создали гаджет на основе искусственного интеллекта для мониторинга работы сердца

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) разработали высокоточное устройство для беспрерывного мониторинга работы сердца на основе искусственного интеллекта, оно рассчитано на космонавтов, организм которых во время полета и пребывания на орбите подвергается серьезным нагрузкам. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

"Команда ученых из Сколтеха создала устройство, которое способно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы космонавтов во время наземных тренировок, полета и последующей реабилитации", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобная система сбора и анализа данных сердечной деятельности внесет вклад в развитие здравоохранения, персонализированной медицины, усовершенствования средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также поможет улучшить качество и продолжительность жизни.

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы космонавтов недостаточно в режиме реального времени следить только за пульсом и другими базовыми характеристиками. Чтобы получать более полную и точную информацию во время больших нагрузок, которым подвергаются космонавты, необходимы высокоточные медицинские приборы, которые должны быть удобны в ежедневном использовании.

Ученые из Сколтеха для создания таких высокоточных медицинских устройств применили технологии искусственного интеллекта, а также новые методы обработки и анализа данных, получаемых с этих устройств. В результате, они разработали миниатюрный прибор, который может снимать данные кардиограммы и передавать их по беспроводному каналу связи. Основное преимущество разработанного прибора - постоянный контроль за работой сердца, что позволяет, например, выявить первичную аритмию, которую сложно зафиксировать при помощи разового обследования.

"Наше устройство очень важно для людей, работающих на орбите, ведь там организм подвергается экстремальным нагрузкам, и то, как может повести себя сердце, еще плохо изучено. Кроме этого, наши исследования - это вклад в развитие превентивной медицины, которая позволит детектировать первые симптомы развивающегося заболевания и по возможности его предотвратить. Поэтому мы стремились разработать изящное и удобное устройство, которое можно просто и комфортно носить с собой," - сказала профессор Космического центра Сколтеха Татьяна Подладчикова, слова которой приводятся в сообщении.

Разработчики отмечают, что их устройство будет полезно и людям других профессий, особенно тем, у кого высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем ученые продолжат работу над совершенствованием своего устройства. В частности, они намерена решить проблему шумов или помех, которые могут искажать сигнал, поступающий на мобильный прибор.