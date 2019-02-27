Российский научный фонд приостановил финансирование исследований

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) приостановил перечисление средств своим грантополучателям на проведение исследовательских проектов в связи с тем, что он не получил предусмотренный бюджетом РФ взнос со стороны государства. Об этом сообщает в среду пресс-служба РНФ.

"Российский научный фонд приостанавливает перечисление средств на реализацию исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, в связи с непоступлением в Фонд целевого имущественного взноса Российской Федерации. Уведомления по соответствующим грантовым соглашениям направлены в адрес организаций и руководителей проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РНФ возобновит финансирование исследований после поступления субсидии, предусмотренной бюджетом в качестве имущественного взноса государства.

"[Имущественный взнос осуществляется] в целях поддержки перспективных исследователей в рамках реализации проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Фонд прилагает все усилия для скорейшего разрешения сложившейся ситуации", - добавили в РНФ.