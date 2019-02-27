Около 140 заявок поступили на региональный этап Startup Tour "Сколково" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Региональный этап Open Innovation Startup Tour инновационного центра "Сколково" в Ставрополе собрал более 500 участников, на конкурс поступили порядка 140 заявок. Об этом сообщил в среду вице- президент фонда "Сколково" Александр Чернов.

"Задача стартап-тура - поддержать проекты и решения, которые покажутся жюри в рамках нашего конкурса наиболее интересными <…> Ставрополь - третий город этого тура, всего зарегистрировалось для участия 214 компаний, 550 участников. На конкурс подано 142 заявки", - сказал он на открытии регионального этапа тура.

Заявки поступили из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в финальную часть отобраны 32 проекта. "Заявки очень интересные, из разных областей - и IT, и сельское хозяйство, радует, что практически все заявки представляют Ставропольский край. Рассчитываем, что по итогам стартап-тура будут отобраны интересные перспективные проекты, они будут воплощены в жизнь, появятся новые инновационные компании", - сказал журналистам министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Эксперты "Сколково" отмечают, что задачей инновационных проектов и компаний становится не только технологический прорыв, но и создание новых рабочих мест. "Сейчас становится ясно и очевидно, все заводы будут полностью или в большой степени роботизированы, вот почему России, как и другим странам мира, нужны новые рабочие места, которые появляются сейчас в индустрии знаний, технологических индустриях", - отметил на открытии тура советник президента фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен.

Open Innovations Startup Tour - совместный региональный тур институтов развития по регионам России, организованный "Сколково" при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства в России. Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Согласно информации, опубликованной на сайте мероприятия, за всю историю в нем приняли участие 40 тыс. человек в 63 городах.

Региональный этап в Ставрополе проходит 27-28 февраля. Лучшие проекты получат приз в 300 тыс. рублей и путевку на международную конференцию Startup Village - самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ.