Ученые считают, что бессонница может быть генетическим заболеванием

ГААГА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Международная группа медиков, возглавляемая голландскими специалистами, выявила 956 генов, которые увеличивают риск хронической бессонницы. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"Похоже, что люди, которые имеют эти гены в ДНК, испытывают проблемы с тем, чтобы избавиться от напряжения во время сна", - рассказал нейрофизиолог Эс ван Сомерен, возглавляющий исследовательский коллектив. Как выяснили специалисты, у таких людей механизм, который помогает обрабатывать впечатления и события, произошедшие за день, не работает совсем или работает, но плохо.

"То есть ночной сон не помогает им, - пояснил ван Сомерен, работающий в Амстердамском свободном университете. - Иногда такие люди могут проснуться посреди ночи и чувствовать напряжение еще сильнее, чем перед тем как пойти спать". Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Nature Genetics, основываются на анализе ДНК и данных о сне 1,3 млн людей.

"Одни люди более подвержены бессоннице, чем другие, и мы хотим понять, почему так происходит", - заявил ученый.

На следующем этапе исследования гены будут проанализированы на молекулярном уровне. Специалисты уже ищут способы борьбы с бессонницей с учетом новых полученных данных.

Согласно статистическому бюро Нидерландов, как минимум 10% населения страны страдает от хронической бессонницы.