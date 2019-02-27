Ученые с помощью асцидий намерены измерять уровень загрязнения морей пластиком

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Израильские ученые считают, что оболочниковые морские животные асцидии могут помочь экологам в проведении замеров уровней загрязнения морей пластиковыми отходами. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

"Асцидии отфильтровывают крошечные частицы пластика из океана и хранят их в своих мягких тканях", - пишет газета. Речь идет, прежде всего, о так называемом "микропластике" - крошечных частичках пластиковых отходов, чье воздействие на окружающую среду в океане еще не до конца изучено. Как пояснила эколог Галь Веред из Университета Тель-Авива, асцидии "всю свою жизнь прикреплены к одному и тому же участку рифа и фильтруют воду, а потому действительно могут дать четкое представление о том, с чем сталкивался весь риф и вся его экосистема на протяжении жизни этого животного".

Взрослые асцидии представляют собой полупрозрачный насос из двух желеобразных сифонов, состоящих из секреции эпидермальных клеток организма, крепящегося за счет перманентной основы к твердым поверхностям. Эти животные размножаются при помощи свободноплавающих напоминающих головастиков личинок. Эти личинки имеют хорду, благодаря чему асцидии считаются ближайшими родственниками позвоночных среди всех беспозвоночных существ. "Изучение взаимодействия асцидий с пластиком считается более перспективным в эволюционной перспективе, чем аналогичное исследование рыб или моллюсков", - отмечает газета.

"Человек придумал пластик - материал, который просуществует тысячи лет, но использует его как одноразовую тару, и это - странный парадокс", - приводит издание слова Веред. Пластик никуда не исчезает. Со временем он просто распадается на "микропластик" - мелкие волокна, способные смешиваться с другими типами отходов, к примеру - с поверхностно-активными веществами, которые используются в косметике и моющих веществах. Поэтому крайне важны надежные способы измерения уровней загрязненности Мирового океан этими типами отходов, отмечает Yedioth Ahronoth.