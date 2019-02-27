Ученые нашли в Татарстане мастерскую по обработке янтаря времен Золотой Орды

ТАСС, 27 февраля. Ученые Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) нашли во время раскопок в Спасском районе Татарстана мастерскую по обработке янтаря конца XIII - начала XIV века. Находка стала еще одним доказательством гипотезы о существовании мастерской русских ремесленников в этом торговом центре Золотой Орды, сообщила в среду пресс-служба института.

"Во время раскопок на Болгарском городище (Спасский район Татарстана) ученые Института археологии РАН обнаружили мастерскую по обработке янтаря конца XIII - начала XIV века, в которой работали выходцы из русских земель. В сочетании с предыдущими исследованиями находка доказывает гипотезу о существовании в центральной части крупнейшего торгового и ремесленного центра Золотой Орды мастерской русских ремесленников и добавляет новые данные в историю Волжской Булгарии и средневековой Руси", - говорится в сообщении.

Как полагают исследователи, присутствие русских ремесленников доказывают найденные там каменные и бронзовые нательные кресты, а также красноглиняные и белоглиняные горшки, характерные для русских земель

Впервые остатки монументальной постройки, которая была интерпретирована как здание городского базара середины XIV века, были обнаружены в Спасском районе Татарстана еще в 1989-1990 годах. Однако дальнейшие исследования были возобновлены лишь в 2011 году. Оказалось, что базар, который был разрушен не позже 70-х годов XIV века (вероятно, в результате вооруженного конфликта), возник в ремесленном районе города.

В одной из усадеб в этом районе были обнаружены предметы, которые позволяют говорить о существовании здесь ювелирной мастерской, в которой изготавливали предметы из янтаря. Археологи нашли около 0,7 кг янтаря-сырца, обрезки янтаря, заготовки и сами изделия, среди которых бусы и подвески. Доказательством того, что здесь находилась именно мастерская, также служат ремесленные инструменты - нож с изогнутой спинкой, небольшое долотце, напильник квадратного сечения, шилья, иглы.

При этом ученые пока не могут точно сказать, откуда мастера Болгара получали янтарь-сырец. Предполагается, что янтарь в мастерскую привозили из Прибалтики или Приднепровья. Чтобы точно это установить, исследователи планируют изучить химический состав найденных образцов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии (XRF). Анализ микропримесей позволит выявить место происхождения сырья: известно, что низкое содержание серы соответствует балтийскому янтарю.

Болгарское городище

Территория Болгарского городища (Спасский район республики Татарстан) была заселена со времен эпохи неолита. В VIII - IX веках в эти места приходят булгары - тюркские племена, вытесняемые из Северного Причерноморья и Нижнего Поволжья. Они основали город Болгар, который затем стал первой столицей Золотой Орды. Временем расцвета Болгара считается конец XIII - первая половина XIV века: в это время в его центре были построены Соборная мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, вокруг которых располагались торговые и ремесленные районы.

В 1361 Болгар был сожжен во время междоусобных золотордынскийх войн. В 1431 году Болгар был окончательно разрушен, столицей Волжской Булгарии стала Казань, а Болгар остался лишь местом поклонения мусульманским святыням.